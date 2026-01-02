El Banco Central investiga a la AFA maniobras por US$ 240 millones

Un nuevo frente de investigación se abrió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. En este caso, se trata de un sumario abierto por el Banco Central por supuestas infracciones a la ley penal cambiaria con maniobras que involucran unos US$ 240 millones.

El BCRA quiere determinar por qué la AFA no liquidó como indican las normas cambiarias los pagos en dólares que recibió durante los años de vigencia del cepo cambiario por contratos de sponsoreo para la Selección Argentina, televisación de partidos y otro tipo de fondeo como premios y subsidios desde FIFA y Conmebol.

La investigación es llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Aunque la AFA no es una entidad regulada por el Central, supervisa que las operaciones cambiarias que se realicen en el sistema financiero local cumplan con la normativa.

Las alarmas sonaron en Reconquista 266 desde hace meses, pidieron explicaciones en distintas ocasiones a entidad madre del fútbol argentino desde septiembre de 2024 y, sin tener respuestas satisfactorias, notificarán en las próximas horas a sus autoridades sobre la apertura formal del sumario cambiario.

El BCRA puso en foco en una serie de contratos que la AFA tiene vigentes con empresas o entidades con sede en el exterior. Durante los años sin cepo, los pagos desde el exterior a la AFA se procesaron con normalidad, pero desde 2019 se reimpusieron los controles y la normativa se hizo más restrictiva. Desde ese momento, según el sumario que abrió el Central, la AFA cambió la modalidad para recibir los dólares.

Las operaciones bajo vigilancia del BCRA se centran entre 2019 y 2021. Es decir, en los años previos al inicio del esquema de cobro en el está involucrado el empresario Javier Faroni a través de la firma Tourprodenter. Esa fue, creen fuentes involucradas a la investigación, la manera en que la AFA terminó por "resolver" sus limitaciones para cobrar en dólares.

La norma cambiaria indica que los dólares recibidos por pagos desde el exterior tienen que ser ingresados y liquidados en el sistema local, es decir, convertidos a pesos a precio de tipo de cambio oficial. En tiempos de cepo duro, pasar a pesos oficiales un saldo en dólares con una brecha elevada implicaba una pérdida económica.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias hizo eje en cinco contrapartes de la AFA en el exterior. Uno de ellos es con la marca internacional Adidas, que diseña la camiseta de la Selección Argentina. El convenio comenzó en noviembre de 2017, por un total comprometido de 260 millones de euros hasta 2030.

En esos años, la AFA tenía cuenta en el banco Credicoop y recibía con normalidad esos pagos, en años sin cepo. Desde 2019 con su reimposición, la entidad cambió y pasó a trabajar con el banco BST. No es la primera vez que esta entidad aparece en sumarios del BCRA.