Persecución a tiros en Corrientes: un detenido tras un intento de robo

Una persecución a tiros en Corrientes alteró la tarde de fin de año en la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió cuando policías frustraron un intento de robo y persiguieron a un grupo de delincuentes que se movilizaba en una motocicleta y un automóvil. El operativo terminó con un hombre detenido y el secuestro de un vehículo.

El hecho se inició en la zona de avenida Armenia y calle Quinquela Martín, en el barrio San Gerónimo. Ahí, personal de la División de Investigaciones de la Comisaría 16ª, que circulaba en un móvil no identificable, detectó maniobras sospechosas entre un motociclista y los ocupantes de un Volkswagen Polo blanco.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos comenzaron la fuga. Durante el escape, los efectivos fueron atacados a balazos, aunque no respondieron al fuego debido a la presencia de vecinos en la zona, según se informó oficialmente.

La persecución se extendió por varios barrios, desde Canal 13 hasta Sol de Mayo, y finalizó en el barrio Pujol. Los ocupantes del auto quedaron acorralados en una cortada y, en ese punto, volvieron a efectuar disparos contra la Policía y lograron huir, con excepción de uno de los involucrados.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Solís, de 55 años, quien cuenta con antecedentes penales. Quedó a disposición de la Justicia, acusado del delito de “atentado y resistencia a la autoridad en concurso real, agravado por el uso de arma de fuego”.

Pese a la gravedad del episodio y el uso de armas de fuego en zonas urbanas, no se registraron policías ni civiles heridos.