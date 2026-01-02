Más de 7 millones de hogares se quedan sin subsidios a la luz y el gas

El Gobierno creó este viernes 2 de enero el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), esquema que unifica las ayudas del Estado nacional a los hogares para pagar la luz y el gas y elimina el criterio de segmentación en tres niveles de los usuarios residenciales que había implementado el gobierno de Alberto Fernández.

Así, avanza en una quita de subsidios para cerca de 7.500.000 familias en todo el país y una reducción del dinero que pone el Tesoro para el resto.

La decisión había sido tomada el año pasado, se sometió a consulta pública tras las elecciones legislativas que fortalecieron al presidente Javier Milei y se instrumenta en el inicio del 2026, el tercer año de mandato de La Libertad Avanza.

El aumento de tarifas tardará unas semanas en hacerse oficial, ya que los entes reguladores -Enargas y ENRE- necesitan armar los nuevos cuadros tarifarios, que estarían listos para mediados de enero.

Los subsidios a la energía cayeron del equivalente a 1,41% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 a 1,01% en 2024 y a aproximadamente 0,6% en 2025. El Gobierno buscará que este año el porcentaje descienda a en torno al 0,5%, un ahorro fiscal de entre 650 y 1.000 millones de dólares.