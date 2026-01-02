Feroz Incendio dejó sin casa a una familia, una embarazada y un niño resultaron heridos

Un incendio de estructura ocurrido al mediodía de este viernes dejó a una familia en una situación desesperante en el barrio Loma Linda, en la ciudad de Corrientes. El siniestro se registró en una vivienda ubicada en Pitágoras y Francia. El fuego provocó importantes daños materiales y dejó con lesiones a una mujer embarazada y su hija de 8 años, además de tres bomberos heridos durante el operativo. Hay peligro de derrumbe.

La casa pertenece a una mujer viuda con discapacidad visual, madre de dos hijos y abuela de dos niñas. Al momento del incendio, la dueña no se encontraba en el lugar porque estaba trabajando. En el interior de la vivienda estaban su hija de 27 años, embarazada, su hijo de 18, y sus dos nietas, de 12 y 8 años.

Marcos, hermano de la propietaria, relató con angustia a El Litoral, cómo se enteraron de lo sucedido y el impacto que tuvo el siniestro en la familia: “Es la casa de mi hermana la que se incendió. Ella es una señora viuda con discapacidad visual que tiene dos hijos, una mujer de 27 que está embarazada y un hijo de 18 años. Tiene dos nietos, una nena de 12 y una nena de 8. Mi hermana no se encontraba en el lugar, estaba trabajando. Estaban los dos hijos con los dos nietos durmiendo y se prendió fuego, no sabemos cómo sucedió”.

La rápida reacción de vecinos fue clave para evitar una tragedia mayor, ya que lograron ayudar a sacar a los niños de la vivienda. Aun así, las consecuencias fueron graves.

“Por suerte se pudo rescatar algunas cositas, pero básicamente perdieron casi todo. Gracias a la solidaridad de algunos vecinos se pudieron rescatar algunas cosas y pudieron sacar a los chicos rápido”, explicó Marcos.

Como consecuencia del incendio, la joven embarazada permanece internada por inhalación de humo, mientras que su hijo de 8 años sufrió quemaduras en una de las piernas e inhalación de humo, por lo que continúa bajo observación médica.

Los daños estructurales en la vivienda son severos y representan un riesgo.

“La casa quedó totalmente inhabitable. Hay peligro que se derrumbe el entrepiso porque es de madera, se quemó el cielo raso y todo. Así que mi hermana con la nieta ahora están en mi casa y van a estar acá por el momento hasta que podamos limpiar y ver cómo poder solucionar eso como para que puedan volver a su casa la cual quedó casi totalmente destruida”, señaló Marcos a este medio.

Desde Bomberos informaron a El Litoral que además de los moradores, tres efectivos resultaron con quemaduras de primer grado, principalmente enrojecimiento de la piel, y que todos fueron trasladados al hospital, atendidos y dados de alta.

¿Cómo colaborar?

Ante la pérdida casi total de la vivienda, la familia lanzó un pedido de colaboración solidaria. Necesitan ropa, alimentos no perecederos, colchones, elementos de higiene y madera para poder restaurar el cielorraso y avanzar con las reparaciones básicas. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3794512470. También se encuentra habilitada una cuenta en el Banco de Corrientes, a nombre de Marcos Federico Soto Delgado, alias marcos.delgado, para recibir aportes económicos.

Mientras la familia intenta recuperarse del impacto del incendio, la solidaridad de la comunidad aparece como el único sostén para empezar a reconstruir lo que el fuego destruyó en pocos minutos.