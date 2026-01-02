En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar minorista avanzó 15 pesos y cerró en $ 1.495, el nivel más alto en los últimos dos meses. En la inauguración de la fase tres del programa económico, el Banco Central se mantuvo al margen del mercado y no compró ni vendió divisas. Aún así el monto operado en esta rueda fue de US$ 553 millones, un 20% arriba del promedio de diciembre.

El reajuste en el esquema de flotación del tipo de cambio, que el propio gobierno definió como la "tercera fase" del programa económico tiene un techo que pasa a actualizarse a lo largo del mes de acuerdo a la inflación pasada. La novedad fue anunciada por el Banco Central hace dos semanas, pero se implementa desde este viernes.

En lugar de actualizarse al 1% mensual, como venía pasando desde febrero de 2025, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec.







