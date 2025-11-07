El desborde del río Santa Lucía dejó a siete familias evacuadas en San Roque

El temporal en Corrientes no da tregua y este fin de semana llegaron más precipitaciones que causaron el desborde del río Santa Lucía en la localidad de San Roque. Así lo confirmaron este viernes desde Defensa Civil de la provincia a El Litoral. Los hogares costeros fueron los más afectados y siete familias fueron evacuadas por la gran acumulación de agua.

Los sanroqueños viven momentos de tensión luego de que en la mañana de este viernes el agua comenzó a ascender llegando hasta las casas y dejando caminos intransitables. Por tal motivo, un grupo de personas debe refugiarse en el centro comunitario de esa localidad.

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, confirmó a El Litoral: “Son 7 los evacuados en San Roque por el desborde del río Santa Lucía.

Antecedentes del río Santa Lucía

Lo cierto es que no es la primera vez que pasa, el 28 de mayo en Santa Lucía, una localidad lindante fue afectada por el desborde del río que lleva su mismo nombre. Las lluvias azotaron la zona y obligó a evacuar al menos a 11 familias en la localidad. El agua había ascendido a 3,48 metros y los barrios El Bajo Sur y El Ladrillero, fueron los más afectados.