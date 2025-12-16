Vence el plazo para inscribirse en la Unne: el paso a paso para el registro online

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) recordó que este viernes 19 de diciembre finaliza el primer plazo formal de inscripción para los aspirantes a ingresar en el ciclo lectivo 2026. El trámite, que incluye a todas las unidades académicas, debe realizarse exclusivamente de manera virtual hasta las 23:55 horas.

La instancia unifica las inscripciones para carreras de facultades como Medicina, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Artes, y los institutos de Criminalística y Administración de Empresas Agropecuarias, entre otros.

Requisitos y proceso digital

Para formalizar la postulación, los interesados deben ingresar al sitio inscripciones.unne.edu.ar o utilizar el sistema SIU Guaraní. La documentación debe adjuntarse en formato digital y tiene carácter de Declaración Jurada.

Los documentos solicitados son:

DNI actualizado (frente y dorso en un mismo archivo).

Fotografía digital 4x4 con fondo blanco (tipo carnet, no selfie).

Título Secundario o constancia de título en trámite (si adeuda materias, debe presentar una constancia que lo indique).

Carnet de Vacunación (Doble o Triple Bacteriana).

Importante: El plazo máximo para presentar el título secundario definitivo (sin adeudar materias) será el 30 de abril de 2026.

Segundo período de inscripción

Para quienes no logren inscribirse en esta etapa, la Resolución N° 817/2025 contempla una segunda instancia a partir de enero y febrero de 2026, con fechas específicas según la facultad:

Ciencias Agrarias: del 19 al 30 de enero.

Económicas: del 26 de enero al 6 de febrero.

Ingeniería, Exactas y Humanidades: inician a partir del 2 de febrero.

Derecho: abrirá inscripciones para carreras específicas (como Procuración) en marzo, y para ciclos de complementación y tecnicaturas en junio de 2026.

Desde la universidad advirtieron que los envíos de documentación fuera de término serán desestimados y que las unidades académicas notificarán la confirmación del trámite vía correo electrónico.