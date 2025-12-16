Corrientes: rescataron a una perra víctima de maltrato y abuso

La Policía de Corrientes informó este martes que rescataron a una perrita llamada “Mía”, quien había sido víctima de maltrato y un posible caso de abuso, en la localidad de Santa Lucía.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia penal presentada por la abogada animalista, Dra. Liliana. Gómez, quien fue alertada por vecinos del barrio Bajo Sur. Según los testimonios recabados, el presunto autor de las agresiones sería un hombre identificado como Alexis A., a quien señalan por reiterados hechos de violencia contra la perrita.

Además, los denunciantes señalaron que el mismo individuo también había maltratado a una yegua, la cual no fue hallada durante el allanamiento.

Por disposición del fiscal rural y ambiental, Dr. Pezzelato, se llevó adelante un allanamiento con secuestro del animal canino.

La perrita Mía fue trasladada a la ciudad de Goya, donde quedó bajo resguardo y será examinada por el médico veterinario policial, Crio. Insp. Pablo Vicentín.

Posteriormente, el animal será entregado a rescatistas, mientras continúa la investigación judicial.

Desde la Fiscalía Rural indicaron que se aguardan los resultados de las pericias veterinarias y nuevas directivas en el marco de la causa.