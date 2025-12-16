Juan Pablo Valdés reunió a su gabinete para delinear las prioridades de gestión

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este martes la primera reunión de Gabinete de su gestión en el Centro Administrativo del barrio San Benito. Junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard, ministros y secretarios, se establecieron los ejes prioritarios y los pasos a seguir para el inicio del nuevo gobierno provincial.

“El futuro de Corrientes se construye con diálogo, planificación y trabajo en equipo”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales tras el encuentro, subrayando la impronta de previsibilidad que busca imprimir a su administración.

Estructura de Gobierno y designaciones

Durante la primera semana de gestión, el Ejecutivo provincial avanzó en la conformación de los 14 ministerios, además de áreas clave como el Instituto de Cultura, la Dirección General de Catastro y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

No obstante, Valdés adelantó que en los próximos días se completarán las designaciones restantes en diversas áreas para cerrar definitivamente la estructura del Poder Ejecutivo.

Finanzas ordenadas

Respecto al cierre del año, el gobernador fue enfático al afirmar que la provincia termina el 2025 de manera “ordenada y equilibrada”. Este escenario financiero permite, según el mandatario, encarar los objetivos de gestión sin comprometer las arcas públicas, apostando a un crecimiento sostenido de cara al ciclo 2026.