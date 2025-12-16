Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

El Ministerio de Economía anunció que Daniel Tillard dejó de ser el presidente del Banco Nación y que en su lugar asumió Darío Wasserman, que se desempeñaba como vicepresidente de la entidad.

En un comunicado, Economía informó que Tillard informó este martes su decisión de renunciar al ministro Luis Caputo.

Tillard había llegado al cargo con el gobierno de Javier Milei de la mano del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y tras su salida del Gobierno se especulaba con que podía dejar el cargo. Ya no tenía respaldos políticos para seguir en un área clave.



Wasserman es uno de los hombres del círculo más cercano a Karina Milei. Está casado con Pilar Ramírez, la legisladora porteña, principal armadora de la hermana del Presidente en la Ciudad y presidenta de La Libertad Avanza en suelo porteño. De hecho, la decisión de que Wasserman se quede al frente del Nación la tomó Karina Milei.

Antes de ingresar en el Banco Nación, el flamante número uno de la entidad financiera fue presidente de Garantizar SGR y de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantía Recíproca. Pero su fuerte era el negocio inmobiliario.

Wasserman había asumido el puesto de vice junto con Tillard el 26 de diciembre de 2023, con el arranque del gobierno de Javier Milei. Había sido presidente del Banco de Córdoba y director del Banco Provincia. El año pasado había estado en el ojo de la tormenta cuando el diputado peronista Carlos Cisneros lo acusó de haber favorecido a una financiera vinculada a su hijo Ignacio en una compra de bonos de deuda de una petrolera que terminó siendo ruinosa para el Nación.

Economía sostuvo que durante la gestión de Tillard al frente del Nación, "el banco volvió a desempeñar plenamente su rol de banca de desarrollo: se otorgaron más de 20.000 créditos hipotecarios y la entidad incrementó su participación de mercado del 12% al 18%". Caputo destacó el proceso de ordenamiento, saneamiento del balance y mejora en la eficiencia operativa de la entidad bajo su mandato.

Según indicaron, "Wasserman continuará con la política que el Banco Nación viene implementando y profundizando en el marco del programa económico del Gobierno".

(Con información de Clarín)