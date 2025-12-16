¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Luto

Profundo pesar por la muerte de Maquela Rivero de Prieto, ícono de la danza en Corrientes

El Instituto de Cultura de la Provincia destacó su legado como ex bailarina clásica.

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 16:29

El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la Sra. Maquela Rivero de Prieto, reconocida ex bailarina clásica y una de las grandes referentes de la danza y la gestión cultural en la provincia.

Rivero de Prieto dejó una huella imborrable en la historia cultural correntina. Su figura se encuentra inmortalizada en la cúpula del Teatro Oficial Juan de Vera, símbolo de su aporte al desarrollo artístico y patrimonial de Corrientes.

Desde el Instituto resaltaron además su rol como precursora de la gestión cultural, destacando su compromiso, su visión y su trabajo constante en favor de la promoción de la danza y las expresiones artísticas locales.

“Su legado seguirá vivo en nuestra historia cultural”, señalaron desde el organismo provincial. 

