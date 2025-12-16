Investigan a penitenciarios del Chaco por la nueva fuga de la "Barbie"

Sorprendió en las últimas horas un pedido de informes del Ministerio de Seguridad del Chaco para el inicio de una investigación para esclarecer la fuga de Luz Mía Di Battista, conocida como “La Barbi”, ocurrida en la madrugada del lunes de la Alcaidía Barberán.



Como se sabe horas después fue recapturada sobre la avenida Maipú en la ciudad de Corrientes.



La causa se activó luego de que la propia detenida afirmara públicamente que recibió ayuda del Servicio Penitenciario para concretar su huida.



El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, confirmó a Diario Chaco que la investigación ya se encuentra en curso y en una etapa avanzada.

Según se reconstruyó, tras fugarse la mujer se dirigió a la terminal de ómnibus, intentó comprar un pasaje y, al no lograrlo, viajó a Corrientes en un vehículo de alquiler, donde finalmente fue detenida por la Policía local.