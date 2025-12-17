Verano en Corrientes: cuándo inicia la temporada en Paso de la Patria

Paso de la Patria presentó oficialmente la temporada de verano 2025/2026 en un acto realizado este miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

La iniciativa anticipa la llegada de turistas con propuestas en torno a actividades culturales y deportivas sumadas a la oferta gastronómica de la villa correntina.

Inauguración y propuestas para el verano

La inauguración de la temporada está prevista para el 20 de diciembre a las 19 en la playa Bahía Punta Mitre. Durante el evento se detallará la estructura operativa del municipio y la participación de prestadores privados en la agenda turística.

El programa incluye: eventos culturales, festivales gastronómicos, deportes de playa, paseos de artesanos y actividades recreativas vinculadas a la pesca y la naturaleza.

Además, se prevé un fuerte despliegue de seguridad, servicios sanitarios y atención turística para los visitantes locales y de provincias vecinas.

Testimonios durante el acto

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo conjunto entre la municipalidad y la provincia y auguró una temporada “exitosa”.

Del mismo modo, señaló que el turismo es un motor de desarrollo económico y reafirmó el apoyo del gobernador Juan Pablo Valdés y del gabinete provincial a la promoción de Paso de la Patria como destino turístico.

Por su lado, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, explicó que el inicio de este período es parte de un plan para la recuperación de la identidad de la localidad como centro turístico.