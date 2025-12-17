Corrientes: tras ser atrapado, Osvaldo Ojeda fue presentado ante la Justicia por estafa

Finalmente, tras una larga búsqueda, este miércoles Osvaldo Ojeda fue presentado ante la Ufic N° 5 para la formulación de imputación. El hombre estaba prófugo en un caso de estafa.

Ojeda ingresó este miércoles a la Fiscalía N° 5, dirigida por el Dr. Miguel Machado, quien lleva la causa que investiga un caso de estafa.

En tanto que luego será trasladado Oficina Judicial para la audiencia de coerción.

El caso

Ojeda cobró importantes sumas de dinero a distintas personas por la organización de eventos sociales que nunca concretó, generando perjuicios económicos significativos.

Varias personas denunciaron haber sido estafadas, lo que provocó la relevancia del caso. Los afectados aseguran que, tras recibir los adelantos o pagos completos, el organizador desapareció sin cumplir con los servicios acordados.

Se calcula que el acusado acumuló un monto que supera los $67 millones, dinero que tomó de los afectados.

Detención y traslado

Tras su desaparición, se ordenó la búsqueda nacional de Ojeda, quien fue atrapado en Esquel, provincia de Chubut, el pasado 1 de diciembre.

Finalmente, el traslado a Corrientes del acusado fue iniciado el 9 de diciembre.