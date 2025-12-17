¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Regatas Corrientes siniestro vial allanamientos en Corrientes
Regatas Corrientes siniestro vial allanamientos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVOS EN CAPITAL

Allanamientos en Corrientes: la Policía secuestró elementos vinculados al robo de motos

El despliegue se realizó en el Barrio Pujol.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:48

 La Policía de Corrientes realizó siete allanamientos en domicilios del Barrio Pujol. Se trabajó en el marco de investigaciones por delitos de arrebatos y robo de motocicletas.

Durante los operativos se secuestraron diversos elementos vinculados a las causas. Además, varias personas fueron demoradas para verificar de sus antecedentes, según fuentes policiales.

Los procedimientos se llevaron adelante esta mañana por personal de la División Antiarrebatos, con apoyo de grupos especiales y de las comisarías Sexta, Décimo Primera y Décimo Sexta.

Todos los objetos fueron puestos a disposición de la Justicia local, que continuará con los trámites de rigor para avanzar en las investigaciones.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD