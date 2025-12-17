Remate Esencial: genética de excelencia y valores sorprendentes

Con una gran convocatoria en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, el pasado jueves 4 de diciembre se realizó la 5° edición de “Esencial – Genética de Excelencia”, un remate que pone a disposición el corazón de nueve importantes programas genéticos de las razas Braford y Brangus. Como anfitriones participaron siete cabañas argentinas, una de Brasil y una uruguaya, todas ellas asesoradas por un especialista: Diego Grané, mentor y coordinador de este evento que cada año se consolida como el polo referente de genética Premium en la región, y el martillo a cargo de la firma Colombo y Magliano SA.

El remate contó con una destacada oferta de genética Braford y Brangus, con 15 hembras superiores, 5 elecciones de terneras/os de la parición 2025 y un pool genético de 100 embriones de las cabañas Pilagá, Los Guasunchos, Santa Irene de Ganagrin, El Impenetrable, San Vicente, La Victoria de Zeni, Agromelú del Norte, Carcávio (Brasil) y Tres Cerros (Uruguay).

Organizado por el asesor Diego Grané, las cabañas pusieron a venta productos de excelencia, entre los que se destacaron varios reproductores que fueron premiados durante las últimas exposiciones de Palermo, Nacionales, ExpoBRA, El Prado (Uy) y Expointer (Br), paquetes de embriones y elecciones de los terneros de la parición de esta temporada, los que normalmente las cabañas no comercializan en sus remates.

Todo ello contribuyó a que se genere una gran concurrencia de clientes y amigos en el predio, sumados a una importante audiencia que siguió el evento desde otros puntos del país, Uruguay, Brasil, Paraguay y Méjico quienes siguieron el remate por TV y el streaming de CyM, lográndose valores muy destacados en la noche del jueves en la Rural de Corrientes.

En el caso de los animales en pie, los reproductores fueron exhibidos en el predio físicamente, pudiendo, los presentes, verlos previamente a la subasta y todos se vendieron en un porcentaje del 50% o el 33%. Las hembras se vendieron con valores récords en todas las categorías y razas, entre las que se destacaron una ternera Brangus, de los Guasunchos que se vendió el 33% en $105.000.000.

En este caso, el promedio de las tres vaquillonas preñadas Brangus Premium que se vendieron al 50% fue de casi $60 millones, con máximo de $82 millones. También se vendió una vaca con cría Brangus en su 50% a $53 millones. Otra categoría en la raza Brangus fueron las terneras, que fueron 7 animales a un promedio de $37.285.715 (50%), con un máximo de $105.000.000 por el 33% de la primera elección de la noche.

En la raza Braford también hubo valores sobresalientes. El 50% de una vaquillona preñada por la cual se pagaron $70.000.000; también se vendió el 50% de una vaca con cría en $55.000.000; y dos terneras en su 50% por las cuales pagaron $40.000.000 cada una de ellas.

Otro segmento del remate estuvo dado por la venta del 50% de las elecciones de terneras o terneros de la generación 2025. Una elección que los compradores podrán realizar entre todos los nacimientos de las cabañas al destete, en otoño de 2026. Aquí también hubo valores más que destacados, con un precio máximo que alcanzó los $90.000.000.- por la elección Brangus de la cabaña Los Guasunchos, promediando $72.000.000 dicha categoría.

Por último, se vendieron packs de 5 embriones de las distintas cabañas con valores promedio de $19.500.000.- alcanzando un máximo de $26.500.000.- garantizando un mínimo de 2 preñeces, embriones confeccionados de las donantes consagradas de cada cabaña, hembras que los últimos años han obtenido grandes campeonatos en las pistas más importantes de la región, combinadas con los Padres Braford y Brangus más destacado de la actualidad.

“La verdad es que fue un remate espectacular, con productos muy destacados y más allá de los precios que fueron sobresalientes, nos pareció un remate muy ágil, con muchas manos en cada lote y mucha puja; eso ratifica el trabajo de Diego Grané y la inversión en genética que están realizando las cabañas”, señaló Juan Pedro Colombo, a cargo del martillo, junto a Hernán Vassallo, durante el remate, que tuvo a 32 compradores en total.

Por último, Colombo, y antes de finalizar el remate, solicitó que pusieran en pantallas un video de Elvio Colombo, presidente de la firma, que agradeció a los más de 400 clientes y amigos que se dieron cita y acompañaron el Fin de año de la región NEA, evento que desde hace cinco años comparte marco con el Esencial.