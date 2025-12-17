Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez en guerra: ¿dónde pasarán Navidad sus hijas?



El persistente conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha escalado hasta involucrar las celebraciones de fin de año después de un 2025 con una guerra que parece no tener fin. Así, ocupando nuevamente el centro de la escena mediática, la disputa ahora gira en torno a con quién pasarán las hijas de la pareja la festividad de Nochebuena.

En el programa Puro Show (El Trece), la panelista Angie Balbiani brindó detalles sobre el panorama actual de la pareja. Balbiani reveló que la intención de ambos es similar, pero la logística y las circunstancias lo complican: "Wanda Nara quiere pasar Navidad con sus hijas. El año pasado no la pasó con ellas, pero Icardi también quiere".

La principal dificultad para organizar las festividades radica en los compromisos profesionales del futbolista. Balbiani explicó la agenda deportiva de Icardi: "¿Por qué? Porque Icardi tiene que jugar un partido el 3 de enero del próximo año y tiene que concentrar días antes. Va a venir a la Argentina del 23 al 27 de diciembre".

La decisión final la tomará un juez



Dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los padres y los plazos ajustados de Icardi, la definición sobre quién pasará la Nochebuena con las niñas ya no es una cuestión de negociación familiar.

Angie Balbiani detalló que la decisión final ha sido trasladada a una instancia legal: "Y ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez".

En medio del debate en el panel, la influencer Pochi de Gossipeame manifestó su posición sobre la situación: "Se lo merece Icardi". Por su parte, Balbiani reconoció que las normativas judiciales a veces priorizan la estabilidad laboral, pero sembró dudas sobre el desenlace en este caso particular: "La Justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso, no sé qué es lo que va a decidir".

De esta manera, la determinación de con quién compartirán las hijas la Nochebuena se mantiene en suspenso, a la espera de un fallo judicial que resuelva este nuevo capítulo en la complicada relación entre la empresaria y el deportista.

minutouno.com