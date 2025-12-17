El nuevo intendente de Mburucuyá va a ir a la justicia: "El Municipio está destruido"

El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza, confirmó que su administración evalúa acciones judiciales contra la gestión municipal saliente tras detectar graves irregularidades administrativas, financieras y patrimoniales al asumir el gobierno local. “Nos encontramos con un municipio totalmente destrozado”, afirmó, y advirtió que las pruebas se siguen acumulando día a día.

En diálogo con Hoja de Ruta, Galarza señaló que, pese a haber recibido garantías de una transición ordenada por parte del exintendente Guastavino, la realidad fue muy distinta. “Las cuentas estaban en cero, hay una crisis financiera muy importante y múltiples irregularidades en la administración y en las contrataciones”, sostuvo.

Uno de los principales focos de preocupación es el cumplimiento de las obligaciones salariales. El jefe comunal explicó que el municipio atraviesa serias dificultades para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos. “Estamos trabajando día y noche con el equipo contable para garantizar el pago a los empleados municipales”, indicó.

En paralelo, el Ejecutivo municipal analiza la declaración de emergencia económica, mientras avanza la revisión legal y contable de la gestión anterior. “Cada día aparece una situación nueva, y cada vez más grave”, advirtió.

Galarza confirmó que ya interviene el equipo legal del municipio para impulsar las denuncias correspondientes. Entre los hechos detectados mencionó una nómina de alrededor de 300 empleados, aunque “menos del 50% se presentó a regularizar su situación”. “Había personas que cobraban sin cumplir funciones reales en el municipio”, denunció.

También señaló la desaparición y presunta quema de chequeras municipales, un hecho que calificó como “sumamente grave” y que ya se encuentra bajo análisis judicial. A esto se suma la falta de bienes que figuraban en las actas de entrega, como vehículos, maquinaria y herramientas, muchas de ellas fuera de servicio o directamente inexistentes.

“El parque automotor está devastado: tractores desarmados, camiones que no funcionan, maquinaria sin mantenimiento y bienes que no están físicamente en Mburucuyá”, detalló el intendente.

Pese al escenario crítico, Galarza destacó el acompañamiento de los vecinos, que colaboraron con herramientas y trabajo voluntario para limpiar la ciudad tras un fuerte temporal que provocó el colapso de los desagües pluviales. “La respuesta de la gente fue enorme y muy emocionante”, expresó.

En cuanto a la agenda cultural y turística, el intendente aseguró que el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional y la temporada de verano están garantizados, gracias al apoyo de vecinos y empresarios locales. “Vamos a defender nuestra identidad cultural aun en un contexto muy difícil”, señaló.

Finalmente, adelantó que solicitará una audiencia con el gobernador para exponer la situación financiera del municipio y buscar acompañamiento institucional. “Tenemos que ordenar Mburucuyá y devolverle previsibilidad a la gestión”, concluyó.

