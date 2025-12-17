Joaquín Gómez llegó a Corrientes tras consagrarse en la Messi Cup

El jugador correntino Joaquín Gómez llegó a Mercedes tras consagrarse campeón con la categoría 2010 de River en la primera edición de la Messi Cup. En la final, el equipo argentino venció 2 a 0 al Atlético de Madrid en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

Gómez, formado en el club Tiro Federal de Mercedes, integra actualmente la división sub 15 de River Plate y también forma parte de la selección juvenil dirigida por Diego Placente.

Para celebrar el triunfo internacional, el joven recorrió las calles de Mercedes a bordo de un camión de los Bomberos.

Primera Messi Cup

La Messi Cup, organizada por el astro argentino, reunió a equipos juveniles de todo el mundo y tuvo su primera edición este año en Estados Unidos, con la participación de clubes de alto nivel.

Participaron: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami