Gran cierre de año de HRE Consignaciones SRL

Luego de un buen almuerzo en el que participaron unas 120 personas, aproximadamente a las 14 horas, el martillero Guillermo Rodríguez Egaña inició las ventas luego de una bendición impartida por el padre Fausto como es habitual en los remates de HRE, de un remate “con buenos valores y precios serios dentro del mercado actual”, según señalaron desde la firma.

Dentro de lo que fueron los promedios del remate, en las categorías de faena se vendieron vacas de 549 kilos a $3.139 de promedio; vacas manufactura de 461 kilos a $2.612; toros de 560 kilos a $2.784 y novillos manufactura de 461 kilos a $2.720.

En el segmento de invernada, salieron a venta terneros de 197 kilos de promedio y se vendieron a $5.565 de promedio; novillitos de 275 kilos a $4.908; novillos de 548 kilos a $4.275; terneros y terneras de 179 kilos a $5.257; terneras de 218 kilos a $5.012; vaquillas de 218 kilos a $4.893; y vacas de invernada de 421 kilos a $2.738.

También hubo muy buenos lotes de vientres, donde se destacaron las vaquillonas preñadas a $1.968.000 de promedio; vacas preñadas usadas a $1.216.311; vacas con cría a $885.200 lo que pisa y un toro reproductor a $ 3.000.000. Por su parte, las 14 ovejas de consumo filmadas para el remate se vendieron a $120.000.

