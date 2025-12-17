La Fifa repartirá una suma de dinero inédita como premios en el mundial 2026

A poco más de medio año del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer uno de los anuncios más impactantes en la previa del torneo: la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá un total de 727 millones de dólares en premios. Se trata de la cifra más alta en la historia de la competencia y representa un incremento del 50% con relación a lo que se distribuyó en Qatar 2022, consolidando una transformación económica profunda en el fútbol de selecciones.

Del monto total aprobado por el Consejo de la FIFA, 655 millones de dólares estarán destinados exclusivamente a premios deportivos, una cifra sin antecedentes. El seleccionado que se consagre campeón del mundo embolsará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 33 millones. El tercer puesto tendrá un premio de 29 millones y el cuarto se llevará 27 millones, números que reflejan la magnitud económica que alcanzó el certamen.

El reparto continúa con 19 millones de dólares para las selecciones que finalicen entre el quinto y el octavo lugar, mientras que quienes queden ubicados entre el noveno y el decimosexto puesto recibirán 15 millones. A partir de allí, los equipos que concluyan del 17° al 32° lugar cobrarán 11 millones de dólares, y las selecciones que terminen entre el 33° y el 48° puesto obtendrán 9 millones.

Esta distribución responde directamente a la ampliación del torneo a 48 equipos, una de las grandes novedades del Mundial 2026. Además del premio por rendimiento deportivo, la FIFA confirmó un ingreso adicional fijo para cada seleccionado clasificado. Cada federación recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación, logística y planificación previa al torneo.

De esta manera, incluso los equipos que no logren superar la fase inicial tendrán garantizado un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares, una cifra impensada en ediciones anteriores. Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, destacó el impacto de esta decisión y aseguró que el Mundial 2026 será “revolucionario desde el punto de vista financiero para el fútbol mundial”.

El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo celebrada en la previa de la final de la Copa Intercontinental y llega pocos días después del sorteo definitivo realizado el 5 de diciembre en Washington. La expansión del torneo, que contará con 104 partidos, explica gran parte del salto en los premios, aunque desde la FIFA remarcan que el objetivo es redistribuir ingresos a escala global y fortalecer a las federaciones.

En ese contexto, el Consejo también avanzó en otras iniciativas, como la creación de torneos internacionales Sub-15 y un fondo especial de recuperación para regiones afectadas por conflictos. Sin embargo, el foco quedó puesto en los premios del Mundial: nunca antes jugar una Copa del Mundo había significado semejante recompensa económica.

