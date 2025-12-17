¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Premio Puskas Regatas Corrientes siniestro vial
ACCIDENTE

Corrientes: un camión despistó cerca del cruce "Cuatro Bocas" sobre Ruta Nacional 14

Ocurrió este miércoles sobre RN 14 con intersección de las 119 y 127. Las autoridades comenzaron la investigación para determinar las causal de incidente donde solo se reportó daños materiales.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:25

Un camión que trasladaba bobinas de papel sufrió un despiste en el cruce de la Autovía 14 con las rutas 119 y 127, conocida como el cruce de "Cuatro Bocas".

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, aunque no se registraron personas lesionadas.

El vehículo terminó fuera de la calzada, generando demoras momentáneas en uno de los nudos viales más transitados de la región.

Las autoridades locales se encuentran investigando las causas del despiste, mientras personal de tránsito y seguridad vial trabaja en el lugar para restablecer la circulación.

