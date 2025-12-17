Corrientes: un camión despistó cerca del cruce "Cuatro Bocas" sobre Ruta Nacional 14

Un camión que trasladaba bobinas de papel sufrió un despiste en el cruce de la Autovía 14 con las rutas 119 y 127, conocida como el cruce de "Cuatro Bocas".

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, aunque no se registraron personas lesionadas.

El vehículo terminó fuera de la calzada, generando demoras momentáneas en uno de los nudos viales más transitados de la región.

Las autoridades locales se encuentran investigando las causas del despiste, mientras personal de tránsito y seguridad vial trabaja en el lugar para restablecer la circulación.