Corrientes: recuperaron una motocicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una motocicleta en la ciudad Capital, la cual fue denunciada como robada.

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en el barrio Nuevo, específicamente en inmediaciones de calles Suecia y Sánchez de Bustamante, donde visualizaron a dos sujetos en un descampado a bordo de una motocicleta estacionada.

La escena llamó la atención de los agentes, quienes intentaron acercarse a las personas. Estas, al notar la presencia policial, emprendieron la fuga para perderse de vista entre las malezas, dejando abandonado el rodado y arrojando elementos mientras huían.

Los efectivos secuestraron una motocicleta marca Honda, modelo Wave NF de 110 cc., la cual se constató que fue denunciada como robada. Además, se halló un cuchillo tipo carnicero y un punzón de 45 cm.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.