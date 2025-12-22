Temporal en Corrientes: unas 45 familias evacuadas en Empedrado, Derqui y San Luis del Palmar

El Gobierno de Corrientes despliega operativos de asistencia en distintos municipios afectados por el temporal, a través de los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, Defensa Civil y otras áreas. Las acciones se coordinan con intendentes para relevar daños y enviar ayuda.

Entre Empedrado, San Luis del Palmar y Derqui hay al menos 45 familias evacuadas y autoevacuadas por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas 48 horas, de acuerdo al último parte emitido por el gobierno.

En este marco, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió a la intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, y mantiene reuniones con jefes comunales y referentes del Comando Operativo de Emergencias (COE) para evaluar la situación hídrica.

Trabajo del COE y monitoreo de lluvias

El coordinador del COE, Bruno Lovinson, informó que Vialidad Provincial trabaja con maquinarias para restablecer la transitabilidad en zonas afectadas. En paralelo, equipos de Desarrollo Social recorren viviendas y asisten a los municipios.

Además, se realiza un monitoreo meteorológico para anticipar la previsibilidad de lluvias y activar planes de contingencia en las localidades.

Empedrado: evacuados y tareas de zanjeo

En Empedrado, unas 30 familias se encuentran evacuadas y alojadas en el camping municipal, mientras que los comedores Gurisitos I y Nuestro Señor Hallado reciben a personas que buscan refugio.

Según Defensa Civil, cerca del 30% de la población presenta algún nivel de afectación.

Las tareas incluyen:

Operativos conjuntos con Bomberos Voluntarios , Policía , Salud Pública y personal municipal .

conjuntos con , , y . Zanjeo y desagote con una retroexcavadora enviada por la Provincia.

y con una retroexcavadora enviada por la Provincia. Relevamiento en zonas rurales, especialmente El Madregón y Sanjuancito.

Derqui: coordinación y asistencia focalizada

El intendente Fabián Gutiérrez informó reuniones con el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, para coordinar la ayuda.

Cinco familias se encuentran autoevacuadas en casas de familiares.

Otras permanecen aisladas por puentes intransitables.

La Provincia coordina la entrega de mercadería, mientras Obras Públicas trabaja en la reparación de puentes. La Dpec avanza para restablecer el suministro eléctrico en el barrio Virgen de Fátima.

San Luis del Palmar y otras localidades

El municipio de San Luis del Palmar declaró la emergencia climática, con 10 familias evacuadas y la posibilidad de que el número aumente.

Durante la mañana, Empedrado y Paso de la Patria registraron las mayores intensidades de tormenta.

El Sombrero: garantía de asistencia provincial

El gobernador Juan Pablo Valdés garantizó recursos humanos, técnicos y equipamiento para atender la emergencia en El Sombrero. Se reforzaron operativos sanitarios y tareas de desagote.

La intendenta Araceli Aponte expuso la insuficiencia del sistema de desagües ante lluvias intensas y planteó la necesidad de obras estructurales, incluyendo nuevos canales. En la calle Ñanduvay se realizaron labores de limpieza y bombeo que aliviaron la situación.

Aponte calificó la reunión como positiva, destacando la rápida respuesta y la prioridad puesta en la asistencia a las familias damnificadas.