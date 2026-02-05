Corrientes: un auto despistó en la Ruta 12, cayó a un zanjón y terminó envuelto en llamas

Un accidente de tránsito que pudo haber tenido consecuencias fatales se registró este jueves sobre la Ruta Nacional N° 12, en el tramo que conecta la Capital con el acceso al barrio Perichón.

Un automóvil particular protagonizó un despiste seguido de vuelco e incendio, generando alarma entre los conductores que transitaban por la zona de curvas del corredor nacional.

El hecho ocurrió cuando el conductor de un Fiat Cronos —por causas que aún se intentan establecer— perdió el control del rodado al ingresar a una de las curvas características de ese sector. El vehículo salió despedido de la calzada, impactó contra un zanjón lateral y, pocos minutos después, se registró un incendio generalizado.

Intervención de Bomberos

Ante la emergencia, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Corrientes se desplazó rápidamente hasta el lugar del siniestro. Al llegar, las llamas ya habían tomado la totalidad del habitáculo, amenazando con extenderse hacia la vegetación seca ubicada a la vera de la ruta, lo que podría haber generado un incendio de interfase de mayores proporciones.

Los rescatistas lograron contener el foco ígneo tras varios minutos de trabajo, aunque el daño en el automóvil fue irreversible. Se registraron pérdidas totales en el vehículo, pero afortunadamente el fuego no alcanzó a los pastizales linderos gracias al rápido aviso de los testigos, señalaron fuentes policiales.

Milagro en la ruta

A pesar de la espectacularidad del vuelco y la posterior combustión del coche, fuentes policiales confirmaron que los ocupantes del Fiat Cronos lograron evacuar el rodado antes de que las llamas se propagaran y no se registraron heridos.

El tránsito sobre la Ruta 12 estuvo parcialmente restringido durante el operativo de limpieza y remoción de la chatarra, mientras que peritos de la Policía de Corrientes realizaron las diligencias correspondientes para determinar si el despiste se debió a una falla mecánica o a un error humano en una zona conocida por su peligrosidad.