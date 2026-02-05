Tragedia en Monte Caseros: un trabajador murió al caer del techo del Club Barrio Nuevo

Un hombre murió de forma instantánea tras protagonizar un accidente laboral mientras reparaba el techo del Club Social y Deportivo Barrio Nuevo de la localidad correntina de Monte Caseros. El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos y socios de la entidad deportiva.

De acuerdo con las primeras pericias e informaciones recogidas en el lugar, el operario se encontraba realizando tareas en la parte superior del edificio. Por causas que aún son materia de investigación, el trabajador habría pisado una chapa de fibra que no soportó su peso.

El material cedió de inmediato, provocando que el hombre se precipitara al vacío hacia el interior del predio, impactando contra el suelo en la zona de la cancha de bochas.

Fallecimiento inmediato

Dada la altura de la estructura y la violencia del golpe, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia y el personal médico, los profesionales no pudieron realizar maniobras de reanimación, ya que el deceso se habría producido de manera instantánea.

Efectivos de la Policía de Corrientes trabajaron en el lugar para resguardar la escena y facilitar las tareas de los peritos. La justicia local ya inició las actuaciones de rigor para establecer si se contaban con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de tareas en altura.

Duelo y cierre de la institución

Ante la magnitud de lo sucedido, la Comisión Directiva del Club Barrio Nuevo emitió un comunicado informando la suspensión de todas sus actividades. "Las instalaciones permanecerán totalmente cerradas hasta nuevo aviso, tanto en lo recreativo como en lo administrativo", señalaron desde la institución en diálogo con medios locales.

Los dirigentes manifestaron su profundo dolor y angustia por el fallecimiento del trabajador, quien prestaba servicios para la entidad en el marco de un plan de mejoras de la infraestructura. La medida de duelo se mantendrá por tiempo indeterminado mientras la comunidad de Monte Caseros intenta procesar la triste noticia.

*Con información de Monte Caseros Online