El Carnaval de Corrientes contará con servicio de reciclaje de aceite vegetal usado

En el marco de los Carnavales Provinciales de Corrientes, que vuelven a llenar de música, comparsas y público el Corsódromo Nolo Alías a partir de este sábado 31 de enero y durante el mes de febrero, se pone en marcha un operativo ambiental clave para reducir el impacto de un residuo contaminante que generan los puestos gastronómicos que funcionarán durante el evento: el aceite vegetal usado.

Como en otras ediciones anteriores, la empresa DH-SH volverá a participar con la recolección, logística y gestión del aceite de frituras de los puestos durante todas las jornadas del carnaval. La participación en estos festejos se suma a otras experiencias recientes, como la Fiesta Nacional del Chamamé, donde la firma recolectó 400 litros de este residuo, lo que permitió preservar un total de 400.000 litros de agua, teniendo en cuenta que un solo litro de aceite usado de cocina contamina hasta 1000 litros de agua. También, la Fiesta de las Colectividades en Rosario, donde la firma recuperó miles de litros de aceite de frituras que fueron reinsertados en la cadena productiva.

Justamente, evitar que el descarte termine en cañerías o cursos de agua superficiales es un objetivo clave de esta acción, que busca darle una nueva vida al descarte de frituras y colaborar en el cuidado de nuestros recursos naturales. El aceite vegetal usado recolectado será acondicionado y tratado para su posterior valorización como biocombustible de segunda generación, evitando su disposición incorrecta y el impacto ambiental que esto genera.

“Participar nuevamente de un evento de esta magnitud nos permite reforzar el mensaje de que la sustentabilidad también es posible en los grandes espectáculos populares. Cada litro recuperado es un residuo que deja de contaminar y pasa a integrarse a un circuito formal de economía circular”, destacó Sebastián Soso, responsable de Comunicación de DH.SH.

Gestión ambiental en grandes eventos

Con más de 20 años de trayectoria, DH-SH, empresa oriunda de Capitán Bermúdez, Santa Fe, se especializa en la logística y saneamiento vinculado a la industria aceitera y a la recuperación de aceite vegetal usado de bares, restaurantes y comercios gastronómicos. En los últimos años, el servicio se amplió a eventos masivos, donde el volumen de generación de este residuo representa un gran desafío.

El operativo incluye la provisión de recipientes adecuados, la recolección periódica durante el evento, la logística de traslado y todas las gestiones necesarias para asegurar un tratamiento seguro, trazable y regulado del residuo.

El servicio de reciclado para grandes generadores forma parte de la campaña “Reciclá tu Aceite Usado”, que DH-SH impulsa desde 2017. La empresa también desarrolla acciones junto a municipios de la provincia de Corrientes para facilitar el reciclaje a pequeña escala. A partir de acuerdos locales, se instalaron puntos verdes en distintas ciudades correntinas, donde los vecinos pueden llevar su aceite vegetal usado en botellas plásticas para su correcta disposición. La iniciativa busca ampliar el alcance de la economía circular al ámbito hogareño.

Economía circular y articulación público-privada

El aceite recuperado es procesado en la planta que DH-SH posee en Capitán Bermúdez, donde se filtra y estabiliza para su comercialización como materia prima certificada bajo normas internacionales, destinada a la producción de biodiésel. Este modelo permite transformar un residuo contaminante en un insumo con valor económico y ambiental.

Desde la empresa remarcan que este tipo de acciones son posibles gracias a la articulación con organismos públicos, municipios y organizadores de eventos, y forman parte de una estrategia de largo plazo orientada a consolidar circuitos formales de recuperación de residuos en distintas regiones del país.

Con su presencia en el Carnaval Provincial de Corrientes 2026, DH-SH reafirma su compromiso con la gestión responsable de residuos, la educación ambiental y el desarrollo de soluciones sustentables aplicadas tanto a eventos de gran escala como a la vida cotidiana de las comunidades.