Corrientes: hospitales y Caps garantizan guardias durante Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que durante Navidad y Año Nuevo estarán garantizadas las guardias en los hospitales y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), tanto en Capital como en el resto de la provincia.

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, se indicó que en cada centro asistencial las direcciones coordinan los refuerzos necesarios para asegurar la atención a la población.

Organización hospitalaria

El director general de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, confirmó que las guardias están aseguradas durante las fiestas.

“La organización siempre se da a criterio de cada hospital, es decir, cada dirección se encarga de organizar y de reforzar los servicios para asegurar la atención”, sostuvo.

Atención en CAPS de Capital

Por su parte, el director de Coordinación de Caps Capital, Cristian Sarquís, señaló que en los Centros de Atención Primaria de la Salud “también están garantizadas las guardias y articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107)”.

Precisó además que los Caps de Capital que contarán con este servicio son: CAPS N° 3 (barrio 1.000 Viviendas), N° 4 (Laguna Seca), N° 5 (Dr. Montaña), N° 9 (17 de Agosto), N° 10 (Molina Punta) y N° 15 (Pirayuí 550 Viviendas).