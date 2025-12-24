Icardi estalló contra el exabogado de Wanda Nara tras el reencuentro con sus hijas

En un contexto donde las fiestas suelen asociarse a la calma y la unión familiar, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por un fuerte descargo público. Si bien el futbolista consiguió reencontrarse con sus hijas para pasar la Navidad en el país, el clima personal dista de ser sereno: su conflicto con Wanda Nara continúa escalando y ahora sumó un explosivo mensaje en redes sociales.

El delantero apuntó sin rodeos contra Nicolás Payarola, exabogado de su expareja y actualmente detenido por presuntas estafas millonarias, y también arremetió contra figuras del periodismo del espectáculo. Todo quedó expuesto en una serie de publicaciones en Instagram, cargadas de enojo y acusaciones. Durante las últimas horas, el jugador del Galatasaray difundió dos extensos textos sobre un fondo que simulaba un antiguo papiro, un detalle estético que acentuó el dramatismo del mensaje. El primero tuvo como destinatario directo a Payarola, a quien Icardi responsabilizó por el dolor vivido por sus hijas y por haber participado, según su versión, en un intento de alejamiento familiar.

“Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. Las amenazas, el chantaje y el miedo fueron tus herramientas. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad. Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios”, escribió, combinando reproches personales con referencias a supuestas prácticas esotéricas. El mensaje continuó sin bajar el tono y profundizó las descalificaciones hacia el letrado. “Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta. Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro, creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva ‘casa’, nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros”, expresó el futbolista, en una de las partes más duras del descargo.

Luego, Icardi redirigió su bronca hacia otro frente. En una segunda publicación, cargó contra periodistas y personajes mediáticos a quienes acusó de mentir y operar en su contra.

“Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable. Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices”, lanzó, sin mencionar nombres propios pero con un mensaje directo al ambiente.



En la misma línea, sumó una advertencia que rápidamente se viralizó: “Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria”.

El cierre del descargo llegó acompañado por una imagen generada con inteligencia artificial que sintetizó el clima del mensaje. En la ilustración se observa a un hombre de aspecto descuidado dentro de una celda, rodeado por velas negras encendidas y gallinas, mientras al fondo aparece un retrato de gran tamaño del propio Icardi. La escena, cargada de simbolismo, reforzó la idea de encierro, confrontación y ajuste de cuentas con el pasado.



Sobre esa imagen, el futbolista agregó una frase final dirigida al exabogado: “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las minas te van a salvar”. Más tarde, incluso, subió un video propio alimentando gallinas, en alusión directa a los rituales mencionados en su texto.

minutouno.com