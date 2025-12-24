Marcela Tauro confirmó que será parte de "Gran Hermano: Generación Dorada"

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada empieza a tomar forma y, con ella, se conocen algunos de los nombres y movimientos que rodearán al reality. En ese marco, Marcela Tauro confirmó que formará parte del ciclo, aunque dejó en claro que su participación no será como jugadora. Además, aportó información poco conocida sobre lo que sucederá dentro de la casa.

La periodista habló del tema en Intrusos (América), donde sorprendió al contar cómo será su intervención en el programa. “Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros”, lanzó con humor al comienzo, para luego precisar su rol real dentro del formato. “Adentro de la casa voy a estar el 2 de febrero junto a varios periodistas 10 minutos”, explicó, descartando cualquier posibilidad de competir como participante.

Más adelante, Tauro volvió a aclarar que su lugar estará vinculado al análisis del juego y no a la convivencia. En ese sentido, adelantó parte del esquema que tendría el programa y comentó: “Yo creo que Guercio va a estar en el debate”, dando a entender cómo se conformaría el panel que acompañará la edición especial.



Mientras crece la cuenta regresiva para el retorno de Gran Hermano a la grilla de Telefe, el clima de expectativa ya se instaló tanto entre los seguidores del ciclo como entre quienes buscan ganarse un lugar en el reality. La próxima temporada, bautizada “Generación Dorada”, se perfila como una de las apuestas más fuertes del formato, con una combinación inédita de figuras conocidas, exjugadores y participantes debutantes.

En ese contexto, Santiago del Moro encendió la curiosidad del público al anticipar una novedad que marcará un antes y un después en la dinámica del programa.

El conductor utilizó sus historias de Instagram para revelar un cambio que no pasó desapercibido: la emblemática pileta de la casa ya no formará parte del escenario. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió junto a un video en el que se aprecia el patio completamente modificado, con la piscina removida y un pozo en su lugar.

La imagen generó impacto inmediato y abrió el juego a múltiples teorías sobre cómo será la renovada vivienda. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, sumó Del Moro, alimentando aún más la intriga.



El anuncio coincidió con una etapa clave del proceso de selección, ya que recientemente se llevó a cabo el casting presencial para la nueva edición en los estudios de Telefe. La instancia fue tan exigente como vertiginosa: los aspirantes ingresaban en grupos reducidos y contaban con apenas un minuto para destacarse frente al jurado. En solo 60 segundos debían contar su historia, mostrar su personalidad y convencer a la producción de que estaban listos para ingresar al juego.

