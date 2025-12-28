Corrientes: una mujer fue al baño de madrugada y encontró una serpiente en el inodoro

Un hecho inusual ocurrió en la madrugada del jueves en la ciudad de Esquina, en la zona de la costanera, en el marco de las intensas lluvias que afectaron a la región.

Según se informó, una mujer se sentó en el inodoro para ir al baño y, al mirar hacia abajo, advirtió la presencia de una serpiente arrollada dentro del sanitario.

El grito de la mujer alertó a familiares y vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudió personal especializado en fauna, que procedió a retirar la serpiente del sanitario.

De acuerdo a lo informado, no se trataba de una especie venenosa y se presume que el animal habría ingresado al domicilio a través de las cañerías.

Asimismo, se indicó que las lluvias intensas y la crecida del río podrían provocar el desplazamiento de este tipo de animales desde zonas ribereñas hacia viviendas cercanas a la costanera, en busca de refugio.