Cierran el Parque Nacional Mburucuyá por lluvias y desborde del arroyo

El Parque Nacional Mburucuyá permanecerá cerrado al público desde este martes y hasta el 4 de enero de 2026, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona durante el mes de diciembre, que superaron los 400 milímetros acumulados y el desborde del arroyo Portillo.

Detalles del cierre preventivo

La decisión fue informada por la Intendencia del área protegida, que explicó que la medida responde a la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad tanto para los visitantes como para el personal que cumple funciones en el parque. Las precipitaciones extraordinarias provocaron severos daños en las áreas de uso público, senderos y sectores de acceso.

Uno de los puntos más críticos es la crecida del arroyo Portillo, que se encuentra desbordado a la altura de la ruta provincial Nº 86, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional. Esta situación representa un riesgo adicional para la circulación y el ingreso al área protegida.

Desde la administración del parque señalaron que el cierre tiene carácter preventivo y busca evitar accidentes en un contexto de inestabilidad climática y anegamientos persistentes. Además, remarcaron que el volumen de agua acumulada durante diciembre no tiene precedentes recientes y generó un fuerte impacto en la infraestructura interna.

El Parque Nacional Mburucuyá es uno de los principales atractivos naturales de Corrientes y un destino elegido por turistas y amantes del senderismo. Sin embargo, las autoridades insistieron en que la prioridad es resguardar la integridad de las personas y permitir la recuperación de las zonas afectadas antes de reabrir el área al público.