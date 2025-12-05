Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Corrientes durante el feriado

La Municipalidad de Corrientes informó cómo funcionarán los servicios durante el feriado nacional del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción. Se destacó que la recolección de residuos se desarrollará con normalidad en las dos zonas operativas de la ciudad.

El Tribunal de Faltas trabajará con una guardia de 8 a 16 únicamente para trámites abreviados vinculados al retiro de vehículos secuestrados. La atención regular se retomará el martes 9.

La Dirección de Defunciones tendrá guardia en la sede interna de 25 de Mayo al 1100, de 7 a 19. Esto únicamente para inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17 para visitas y servicios.

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron que no se cobrará el Estacionamiento Medido y que los Puntos Sube permanecerán cerrados.

En cuanto a los Centros de Información Turística, funcionarán con horarios especiales:

Paseo de Compras de Lavalle, de 16 a 20.

Paseo del Puerto, de 8 a 12.

Plaza Cabral, de 9 a 13 y de 14 a 20.

Terminal, de 8 a 14 y de 16 a 20.

Plaza Vera, de 14 a 22.

Los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos no abrirán. En cambio, los paseos de compras de El Piso, El Puerto, Ex Vía y barrio San Gerónimo atenderán normalmente de 8 a 21.

Como cada feriado, se mantendrán guardias en áreas operativas esenciales: Tránsito, Transporte, Barrido, Guardia Urbana y el Servicio de Emergencia Municipal (Samun).

Por último, la Agencia Correntina de Recaudación, la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias y las SAPS no atenderán el lunes 8, al igual que el resto de las oficinas administrativas.