RUTA PROVINCIAL 40

Siniestro vial en Corrientes: murió un motociclista tras chocar con un camión

El hecho involucró a un camión Scania con acoplado. Todavía no están claras las razones del choque.

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 10:03

Un motociclista de 30 años murió ayer por la tarde a causa de un siniestro vial en Mercedes. El choque se registró alrededor de las 19.30 en la Ruta Provincial 40, a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Según fuentes policiales, el hecho involucró a un camión Scania con acoplado, conducido por un hombre de apellido Campos, y una motocicleta Honda XR 150. 

Todavía no están claras las razones del choque que produjo el fallecimiento inmediato del conductor de la moto.

Policías y peritos trabajaron en la zona para realizar los procedimientos correspondientes. El caso está a cargo de la Comisaría Tercera de Mercedes, que continúa con la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

 

