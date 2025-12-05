Siniestro vial en Corrientes: murió un motociclista tras chocar con un camión

Un motociclista de 30 años murió ayer por la tarde a causa de un siniestro vial en Mercedes. El choque se registró alrededor de las 19.30 en la Ruta Provincial 40, a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Según fuentes policiales, el hecho involucró a un camión Scania con acoplado, conducido por un hombre de apellido Campos, y una motocicleta Honda XR 150.

Todavía no están claras las razones del choque que produjo el fallecimiento inmediato del conductor de la moto.

Policías y peritos trabajaron en la zona para realizar los procedimientos correspondientes. El caso está a cargo de la Comisaría Tercera de Mercedes, que continúa con la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.