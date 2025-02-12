Doble alerta por lluvias y calor extremo en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en Corrientes rigen dos alertas por lluvias y por calor extremo.

De acuerdo al organismo, las precipitaciones afectarán a gran parte del territorio provincial durante la madrugada de este jueves.

Los departamentos afectados por las malas condiciones del tiempo serán: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle, entre otros.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían estar entre 60 y 90 km/h", precisó el SMN.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, aclararon.

Por otra parte el organismo nacional mantiene el alerta rojo por calor extremo para toda la provincia con la excepción de Monte Caseros.

En la capital provincial se pronostican algunas lluvias aisladas, pero con temperaturas que rondarán entre los 25 y los 37 grados para este jueves.

El viernes la mínima será de 23 grados y la máxima trepará hasta los 36 grados.