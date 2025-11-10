Corrientes: murió un hombre tras recibir una puñalada en una pelea

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre perdió la vida en Yapeyú, luego de sufrir una lesión con un arma blanca durante un pelea en una vivienda del paraje El Remanso, sobre calle Caa Guazú.

Según las primeras averiguaciones, la víctima de apellido Palacios, había mantenido una discusión con otra persona, que terminó de forma violenta.

Producto del enfrentamiento, el hombre resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció pese al esfuerzo del personal médico.

Palacio, el joven que murió tras las heridas recibidas

En tanto, el presunto autor del hecho fue detenido pocas horas después gracias a un operativo conjunto entre personal de la Comisaría de Yapeyú y de Tapebicuá.

El sospechoso, identificado con el apellido Carrillo Rodríguez, fue localizado cuando se trasladaba en una camioneta Volkswagen Saveiro, y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso, mientras que en la Comisaría de distrito Yapeyú se continúan con las diligencias y peritajes correspondientes.

Las causas del hecho aún se investigan, y por el momento no trascendieron más detalles sobre las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.