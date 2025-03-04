¿Cuánto costará el ticket del comedor de la UNNE?

La comunidad educativa de la UNNE tiene previsto el valor del ticket del comedor a $3.300 para estudiantes, y $ 4.500 para docentes y no docentes durante este ciclo lectivo 2025.Las puertas de los comedores ubicados en Deodoro Roca, Sargento Cabral y Resistencia abrirán sus puertas el próximo lunes 10 de marzo.



El menú diario supervisado por nutricionistas, se compone de una entrada, el plato principal, una fruta y pan para controlar el debido balance entre proteínas, carbohidratos, calorías y fibras, necesarios para una dieta adecuada. El horario de atención habitual es desde las 11 a 13:30 para almorzar.



Los alimentos que se utilizan en la elaboración de los menús, son provistos por la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería, Industria y Afines (ERAGIA), asegurando una mejor calidad en los productos utilizados.



Además, garantiza una alimentación sana para la comunidad universitaria, ya que en la cadena de producción de frutas y verduras de la ERAGIA no se utilizan agroquímicos ni pesticidas.