"Entre el 1 de enero y el 28 de febrero se registraron 56 femicidios"

La Casa del Encuentro informó este martes que según el registro realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, en lo que va del año, ya se contabilizaron 55 femicidios y 1 femicidio vinculado a un varón adulto.



51 hijos e hijas quedaron sin madre, 55% son menores de edad y el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Además, el 68% de los crímenes ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor, reafirmando que el hogar sigue siendo el sitio de mayor peligro para quienes atraviesan situaciones de violencia.





Chaco es una de las provincias con más casos. Encabezando la lista la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, consiguientemente.



En la ciudad de Buenos Aires, los llamados al 911 por violencia de género representan el 30% de las denuncias diarias, mientras que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) registró en enero un aumento del 8% en la cantidad de personas asistidas en comparación con el mismo período de 2024. Entre los casos atendidos, 211 víctimas presentaban lesiones y 26 requirieron derivaciones de urgencia.

Datos arrojados por el informe

Denuncias previas: 10 víctimas habían realizado denuncias antes del ataque.

Medidas de protección: 5 agresores tenían dictadas medidas cautelares.

Fuerzas de seguridad: 7 femicidas eran o habían sido miembros de fuerzas de seguridad.

Abuso sexual: 3 víctimas presentaban indicios de abuso sexual.

Origen: 1 víctima pertenecía a un pueblo originario y 3 eran migrantes.

Femicidas: 5 agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

Narcocriminalidad: 5 víctimas fueron asesinadas en un contexto vinculado al narcotráfico.

Desde La Casa del Encuentro advierten sobre la eliminación de programas estatales de asistencia y prevención, y remarcan que la violencia de género es un problema de derechos humanos que requiere políticas públicas efectivas.

Todas las estadísticas sobre los femicidios ocurridos en 2025 en Argentina:



56 víctimas en total

55 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

1 femicidio vinculado de un varón adulto.

Edad de las víctimas:

0 a 1 año: 0

2 a 12 años: 0

13 a 18 años: 4

19 a 30 años: 14

31 a 50 años: 22

51 a 65 años: 9

66 a 90 años: 5

Sin datos: 1

Edad de los femicidas:

13 a 18 años: 3

19 a 30 años: 7

31 a 50 años: 21

51 a 65 años: 6

66 a 90 años: 2

Sin datos: 16

Vínculo con el femicida:

Parejas: 21

Exparejas: 11

Hijos/hijastros: 5

Conocidos/vecinos: 5

Otros familiares: 4

Sin vínculo aparente: 9

Modalidad del hecho:

Baleadas: 16

Golpeadas: 11

Ahorcadas: 9

Apuñaladas: 6

Degolladas: 4

Estranguladas: 2

Incineradas: 2

Sin datos: 5



Lugar del hecho:

Vivienda de la víctima: 24

Vivienda compartida con el agresor: 13

Vivienda del femicida: 2

Vía pública: 9

Campo/descampado/monte: 2

Otro predio: 2

Río/Zanjón/Dique/Arroyo/Canal: 1

Hotel: 1

Sin datos: 1

Distribución por provincias (valores absolutos):

Buenos Aires: 24

Santa Fe: 9

Mendoza: 4

Chaco: 4

Salta: 3

CABA: 3

Misiones: 2

Río Negro: 2

Córdoba: 1

Neuquén: 1

Santiago del Estero: 1

Formosa: 1

Sin casos reportados: Corrientes, San Luis, Jujuy, Chubut, Tucumán, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca.

Víctimas colaterales:

51 hijas e hijos quedaron sin madre:

28 menores de edad.

20 adultos.

3 sin datos de edad.

Información adicional:

10 víctimas habían realizado denuncias previas.

5 femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención.

7 femicidas eran miembros o exmiembros de fuerzas de seguridad.

3 víctimas presentaban indicios de abuso sexual.

1 víctima pertenecía a un pueblo originario.

3 víctimas eran migrantes.

5 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen.

5 víctimas fueron asesinadas en contexto de narcocriminalidad.

1 femicidio vinculado de un varón adulto.

Fuente: Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” – Asociación Civil La Casa del Encuentro.

