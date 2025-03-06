Un puente sobre Ruta 12 corre riesgo derrumbe

El senador provincial, Noel Eugenio Breard, alertó sobre el riesgo de derrumbe de un puente en la cuenca alta del Riachuelo, debido a la falta de un desagüe adecuado hacia el Paraná. Remarcó que a pesar de las promesas de sucesivos gobiernos nacionales, las obras necesarias no se han ejecutado, dejando la estructura en una situación crítica.

El funcionario informó que el puente actualmente se encuentra apuntalado y corre riesgo de derrumbe.

El desagüe de esta cuenca hacia el río Paraná se ve obstaculizado, lo que podría provocar una acumulación de agua con consecuencias graves en caso de una gran creciente, advierte el senador provincial.

Breard afirma que la Ruta Nacional Nº 12 actúa como un dique, impidiendo el drenaje natural del agua. "Es un llamado para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto", señaló el senador, enfatizando la urgencia de la situación.

OBRAS PROMETIDAS, SIN AVANCES CONCRETOS

"Están obras fueron prometidas por Nación hace tres gobiernos", aseguró Breard. Agregó que el proyecto fue incluido en distintos presupuestos nacionales y se firmaron convenios, sin resultados tangibles.

Enfatizó que la falta de cumplimiento de estas promesas mantiene en vilo a las comunidades afectadas por el desagüe deficiente.

ANTECEDENTES Y RIESGOS

Breard recordó que una situación similar ya ocurrió en otro sector de la misma Ruta Nacional Nº 12; cuando una creciente del río provocó el colapso de un puente en la cuenca media del Riachuelo. "Vialidad Nacional tuvo que hacer de nuevo el puente, ampliando la luz por el mismo efecto dique", explicó.

En consecuencia, instó a las autoridades nacionales a intervenir antes de que ocurra un colapso. "Una gran creciente podría derrumbarlo, hay peligro de que eso ocurra", advirtió el senador, remarcando que la solución propuesta es duplicar la luz del puente, para permitir una salida más eficiente del agua hacia el Paraná y reduciendo la presión sobre la estructura existente.

