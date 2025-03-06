La Municipalidad de Corrientes informó este jueves que cerró la colonia de vacaciones destinada a quienes concurren al Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) del barrio Independencia. Mediante un almuerzo y festejo de cumpleaños, se dio por terminado el periodo de piletas del barrio Esperanza.



Mariana Montes, coordinadora ejecutiva del área de Discapacidad e Inclusión Social municipal, señaló que “de la colonia de vacaciones participaron durante la temporada de verano alrededor de 80 usuarios del DTC del barrio Independencia, quienes realizaron diferentes actividades recreativas y lúdicas, separados en grupos por edades”.

La funcionaria explicó que en la oportunidad “se hizo una propuesta diferente a la que realizan habitualmente los usuarios del Dispositivo, con propuestas lúdicas, recreativas y salidas. Al complejo piletas vinieron también por grupos, y los profesores trabajaron con diferentes dinámicas”.

“En paralelo a las actividades en el complejo de piletas funcionaron algunos talleres en el DTC del barrio Independencia, ya que mientras un grupo se trasladaba al complejo piletas, el resto participaba en diferentes propuestas en el dispositivo ”, agregó.

Finalizada la colonia, Montes manifestó que “en este mes de marzo vamos a comenzar las actividades propias en el DTC, donde continuaremos con los espacios de escucha, talleres de música, de baile, de arte, y también deportes, como vóley y fútbol”, concluyó.

