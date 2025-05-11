Con un helicóptero de Corrientes asistieron a dos mujeres embarazadas en Chaco

Con la colaboración del gobierno de Corrientes, que puso a disposición un helicóptero para garantizar el traslado seguro y rápido, se asistió a dos embarazadas que fueron trasladadas desde El Sauzalito a Castelli.

La Provincia, a través de la Secretaría General y en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud provincial, trasladó a dos pacientes embarazadas desde El Sauzalito hasta el Hospital "Doctor Ramón Carrillo" de la localidad de Juan José Castelli.

Gracias al helicóptero, se pudo asistir a las embarazadas, preservar la salud de los bebes y reducir los tiempos de traslado ya que la región se encontraba practicamente intransitable debido a las recientes lluvias además de que el avión sanitario de la provincia no había podido descender en la zona.

