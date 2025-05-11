¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Colaboración

Con un helicóptero de Corrientes asistieron a dos mujeres embarazadas en Chaco

Los caminos quedaron intransitables para las ambulancias debido al agua acumulada tras la lluvias.

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 11:58

Con la colaboración del gobierno de Corrientes, que puso a disposición un helicóptero para garantizar el traslado seguro y rápido, se asistió a dos embarazadas que fueron trasladadas desde El Sauzalito a Castelli.

La Provincia, a través de la Secretaría General y en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud provincial, trasladó a dos pacientes embarazadas desde El Sauzalito hasta el Hospital "Doctor Ramón Carrillo" de la localidad de Juan José Castelli.

Gracias al helicóptero, se pudo asistir a las embarazadas, preservar la salud de los bebes y reducir los tiempos de traslado ya que la región se encontraba practicamente intransitable debido a las recientes lluvias además de que el avión sanitario de la provincia no había podido descender en la zona. 

Diario Chaco

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD