Todo listo para una una edición de Distinguished Gentleman’s Ride en Corrientes

El evento que combina motos con indumentaria de elegante sports y solidaridad volverá realizarse en Corrientes el próximo domingo 18 de mayo. Los organizadores locales realizaron una conferencia para brindar detalles del suceso que reúne a fanáticos de las dos ruedas de todo el NEA. Para participar hay que inscribirse en la web oficial del evento: www.gentlemansride.com

"Este es un evento mundial que se hace todos los años con fines benéficos. En todas partes del mundo en más de 1.500 ciudades y el quinto año que lo estamos haciendo en Corrientes. El evento tiene una una causa muy noble", así rompió el hielo Chani, uno de los organizadores al encabezar la conferencia de presentación.

"El evento nace en Australia en el 2012. La donación es lo que uno quiere donar. Quien quiera saber cómo se utilzan los fondos donados puede acceder a la página, tienen bien demostrado en qué se invierten los fondos. Los que quieran participar ingresen a la web gentlemans ride.com, buscan la sede Corrientes y se dona directamente a través de la página. Eso va directamente a la Fundación Movember"

La causa que nos convoca es estudiar sobre el suicidio en los varones, el cáncer de próstata y el cáncer de testículos. Problemáticas que no están excentas de ningún varón. En el mundo cada minuto se suicida un hombre por depresión y cada 17 minutos por cáncer de próstata. Es algo que lo estudia la Fundación Movember, por la cual realizamos una donación", explicó Andrés, otro de los organizadores.

"Ya se han aportado más de 74 millones de dólares en estos 14 años que se hace el evento en todo el mundo. Esperamos contar con sus colaboraciones y su donación".

"El evento va a arrancar este domingo 18, en la Plaza de la Cruz a las 15:30 aproximadamente. De ahí tenemos un recorrido programado que tienen que mirar en la página web, tienen que inscribirse, entonces lo podrán saber".

"Y después de ese recorrido terminamos en la calle Thomas Edison a las 18 aproximadamente. Ahí organizamos otro evento que es aparte del DGR, pero es un evento que lo organizamos nosotros, que es el After Ride donde vamos a compartir con la gente que quiera ir a mirar las motos y demás. Habrá un DJ y banda en vivo y unas sorpresas que tenemos preparadas", contaron.

"El evento básicamente consta de una juntada de motos estilos vintage, motos de varias líneas como Vespa, por ejemplo, scooters, bobbers, motos clásicas, de estilo y lo más particular del evento es que todos los riders o pilotos tienen que ir vestidos de elegante sport, vestidos como como su nombre lo indica, de caballeros distinguidos".

"Es lo más pintoresco del del evento. Tenemos muy lindas motos para mostrar, hay muchas motos de de alto nivel y muchas reliquias también. Vienen de varias provincias, vienen de Resistencia, vienen de Formosa y de otros lugares", agregaron los organizadores.

"Tenemos un representante en Resistencia, que se encarga de lo que es la organización allá. Se van a juntar todos en un lugar, el bar que se llama Utopia. Ahí van a ser base y desde ahí van a venir todos para acá para juntarnos en la plaza de la Cruz y salir a rodar", contó Chani.

"Vamos a hacer un recorrido que lo planificamos todos los años y vamos a terminar en la calle Tomas Edison, donde vamos a exponer las motos y va a tocar una banda en vivo, que se llama Mr. Brown, que hace música muy piola y también va a haber un DJ. Va a estar bueno, habrá para comer, para tomar y puestitos gastronómicos".

"Los invitamos a todos porque la verdad que se ven motos muy lindas, la gente tiene muy buena onda, se prende y está bueno eso porque es una causa noble. Este es el cuarto año que nosotros nos encargamos de la organización del evento. Realmente fuimos mejorando año tras año".

"Llegamos a tener 360 inscritos y normalmente siempre vienen más motos de las que se inscriben, así que creemos que este año vamos a llegar a las 300 motos inscritas otra vez, con 300 personas en la plaza. Es es importante que la gente que quiera participar se inscriba".

"En nuestra zona lo que hicimos fue abrir un poco más la jugada respecto a los estilos de motos porque no hay tantas motos de estilo acá, entonces la abrimos para cualquier tipo de moto, el que quiera participar que se inscriba mientras respeten la vestimenta".