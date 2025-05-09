Vuelve el frío a Corrientes: anticipan que la mínima podría ser 7°C

La semana estuvo marcada por las intensas lluvias en Corrientes, con grandes acumulados que superaron los 200 mm, las temperaturas se mantuvieron en alta hasta este viernes. Con el ingreso de los vientos por el sector sur se registró un marcado descenso de temperatura. Los pronósticos prevén mínimas cercanas a los 7°C entre el domingo y lunes.

Las temperaturas templadas se mantendrán en la provincia con máximas de apenas 25°C, para este sábado, las mínimas llegarán a los 16°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén cielos despejados y continuarán los vientos por el sector sur.

Según el mismo organismo, las mínimas para el domingo alcanzarían los 14°C y las máximas los 23°C. Sin embargo, el informe agronómico semanal, indica que las temperaturas más bajas podrían rondar entre los 10°C y los 7°C. Estas condiciones pueden continuar durante el lunes extendiéndose a lo largo de la provincia.

Para la semana próxima del 14 al 19 de mayo, señalan que: “Al día de la fecha, el pronóstico prevé varios días con condiciones de tiempo inestable sobre el norte pampeano y el NEA. Hay probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad nuevamente localizadas sobre el Litoral”.