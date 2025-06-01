¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
Economía

Cuál es el precio del litro de combustible desde este domingo en Corrientes

Con el comienzo de junio YPF realizó una actualización autorizada por decreto. Se espera que las demás petroleras ajusten sus valores.

Por El Litoral

Domingo, 01 de junio de 2025 a las 11:41

Este domingo YPF actualizó el valor de sus combustibles, de acuerdo al Decreto 368/2025, publicado en a través del Boletín Oficial. Además, no se descarta que las demás petroleras actualicen sus precios.

En marzo, el Gobierno concretó el ajuste pendiente correspondiente al último trimestre de 2023, pero todavía restan aplicar las actualizaciones de los cuatro trimestres de 2024 y del primero de 2025.

Cabe recordar que a comienzos de mayo se había anunciado una baja del 4% en los precios, debido a la caída de los valores internacionales del petróleo.

Desde este domingo los valores por litro en YPF son los siguientes:

  • Super: 1.266 pesos
  • Infinia: 1.477 pesos
  • Infinia Diesel: 1.489 pesos
     
