Más de 400 fanáticos de motos se reunieron en Corrientes con un fin solidario

Se concretó este domingo la quinta edición de The Distinguished Gentleman's Ride que estaba prevista para el 18 de mayo. Hasta Corrientes llegaron más de 400 motocicilstas para rodar por las calles de la ciudad y reunir dinero para combatir la depresión y el cáncer de próstata.

Motociclistas de Chaco, Formosa y distintos lugares de la región llegaron hasta plaza la Cruz, donde se congregaron los fanáticos de las motos con un fin solidario. Pero fueron más de 2.000, las personas que se acercaron para tomar una foto de las motos más llamativas.

Pese a que las dos ruedas fueron el motivo del encuentro, hubo un auto que se robó la atención: una réplica del Cobra-Ford V8 cuyo rugido fue inmortalizado en las redes sociales. "Es un infiltrado que vino a sumar al evento", dijo entre risas Chani, uno de los organizadores del evento.

Despues de rodar, los motociclistas convergieron en Pasaje Thomas Edisón, donde se disfrutó de buena música, motos, bandas en vivo, Dj y mucha camaradería.