Neurocirujanos anunciaron la suspensión en la atención para afiliados de una obra social

La Asociación Civil de Neurocirujanos de la Provincia de Corrientes (ACNPC) informó la suspensión indefinida del crédito a la obra social Ioscor a partir del 1 de junio.

La medida, tomada por unanimidad, responde a una situación que los profesionales califican como insostenible: aseguran que los montos que abona la obra social están muy por debajo de los mínimos éticos establecidos por su entidad nacional de referencia.

Según detallaron en un comunicado, Ioscor reconoce entre el 8% y el 15% del arancel sugerido por el Colegio Argentino de Neurocirujanos, lo que consideran una cifra completamente alejada de los costos reales que implican sus intervenciones. “Se nos exige atención de alta complejidad con niveles de seguridad adecuados, pero no se nos garantiza ni siquiera el recupero de los gastos básicos de cada práctica”, expresaron.

La entidad advirtió también sobre la dificultad de acceder a insumos y tratamientos solicitados para los pacientes, debido a frecuentes negativas o extensas demoras por parte de la obra social, atribuidas a la falta de recursos.

Desde la ACNPC manifestaron que se han agotado instancias de diálogo con las autoridades, sin respuestas favorables. “La relación entre las exigencias prestacionales y la retribución económica es profundamente desequilibrada. Esta situación vulnera tanto a los pacientes como a los profesionales que los atienden”, remarcaron.

La suspensión del crédito implica que, por el momento, las atenciones continuarán de forma particular. “No dejaremos de asistir a los pacientes, pero hasta que no se logre una solución, la atención será fuera de convenio y sin cobertura de Ioscor”, aclararon, al tiempo que reiteraron su disposición al diálogo para restablecer un vínculo laboral justo y sostenible.