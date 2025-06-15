¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne Felinos calor en Corrientes
Corrientes bajo alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo siguen las lluvias

El SMN adelantó que se esperan precipitaciones hasta el jueves en Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 15 de junio de 2025 a las 16:59

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a todas las localidades de la provincia de Corrientes.

Según el informe oficial, las precipitaciones regresarán este lunes, con una probabilidad del 90% de lluvias durante toda la jornada.

“El área será afectada por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”, detalló el SMN.

Las malas condiciones climáticas continuarán el martes, jornada en la que se prevé un 100% de probabilidad de lluvias y una temperatura máxima de 22°C.

El pronóstico extendido indica que miércoles y jueves seguirán con lluvias intensas, con un 95% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas estarán entre 19°C y 15°C. 

