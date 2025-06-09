Ante el aumento de casos de Sarampión, se insiste en la vacunación

Ante la alerta oficial de las autoridades sanitarias por el aumento de casos de Sarampión en el país, el ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, insiste en la vacunación.

Además, la directora general de Epidemiología del Ministerio de Salud de Corrientes, Angelina Bobadilla, dijo que “la persona que viaje, debe verificar las vacunas del viajero para prevenir esta enfermedad, porque hay países que tienen brotes. El más cercano es Bolivia”.

Se recuerda que la dosis es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos. El Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de Triple Viral a los 12 meses y a los 5 años de edad.

Por otro lado, los mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis (Doble o Triple Viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con el virus.

En tanto que todo el personal de salud, de todos los niveles, deben estar inmunizados.

La vacuna está contraindicada en:

Personas gestantes.

Niños y niñas menores de 6 meses.

Personas con antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna.

Personas inmunocomprometidas.

Personas con infección por VIH con recuento de CD4 < 15% o < 200/mm3.

Personas con inmunosupresión por drogas.

Personas trasplantadas de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

La cartera sanitaria considera que la vacunación es un acto solidario, pues protege a quienes la reciben como a toda la comunidad, implicando un beneficio para quienes no pueden vacunarse como pacientes con inmunocompromiso y personas gestantes.

Que es el Sarampión

Se trata de una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Además, puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños.

Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se incluyen fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Por la presencia de fiebre y erupción cutánea, se recomienda programar una consulta con profesionales de salud y no concurrir a lugares públicos hasta que lo autoricen.

Argentina eliminó la circulación endémica del Sarampión en el año 2000, pero los casos importados representan un riesgo significativo, especialmente en contextos de baja cobertura. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se notificaron más de 320.000 casos confirmados en 184 países, lo que refleja un aumento global de la enfermedad.

