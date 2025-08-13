Exposición Rural de Corrientes: precios, horarios y colectivos gratis desde la capital

La 89° Exposición Rural de Corrientes dio inicio este jueves en el predio ferial de Riachuelo, convocando a productores, cabañeros y público general. El evento, que se extenderá hasta el sábado 16 de agosto, es considerado una de las muestras ganaderas más importantes del país y del Mercosur.

El presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, destacó la amplia agenda del evento, que busca combinar la excelencia ganadera con las tradiciones de la región.

Durante la exposición se realizarán juras de bovinos, equinos, ovinos y ganado menor, así como remates y diversas charlas técnicas. Entre las disertaciones más destacadas se encuentra la de trazabilidad individual electrónica a cargo del SENASA, un tema de gran interés para los productores ante su implementación obligatoria en 2026.

Además de las actividades del sector, la exposición contará con peñas folclóricas, jineteada, un festival musical y patios gastronómicos.

Entradas y transporte gratuito

El acceso al predio tendrá un costo de $5.000 para el jueves y viernes, y de $10.000 para el sábado. Sin embargo, la entrada será gratuita para jubilados, menores de 10 años y estudiantes de la UNNE que presenten libreta o certificado.

Para facilitar el acceso de los visitantes, la organización dispuso un servicio de colectivos sin costo que partirá desde la Plaza Cabral de la capital correntina. Los horarios son los siguientes:

Jueves : salidas a las 14, 17 y 19 horas.

Viernes y sábado: salidas a las 10, 12, 15 y 18 horas.

El recorrido incluirá paradas en Pujol y Perú, Independencia y Chacabuco, e Independencia y Ruta 12.

Cronograma destacado

Jueves 14

09:30: Acto Apertura y juras de bovinos.

14:00: Juras de bovinos, equinos, ovinos y ganado menor.

18:00: Charla sobre Pasturas.

18:45: Trazabilidad Individual Electrónica (SENASA).

19:00: Actualidad política con Alberto Medina Méndez.

21:00: Peña folclórica.

Viernes 15

09:00: Jura de equinos.

10:00: Remate de ganado menor.

14:00: Acto inaugural con autoridades provinciales y nacionales.

15:00: Remates de bovinos y equinos.

20:00: “Noche Rural” – Cóctel y entrega de premios.

Sábado 16