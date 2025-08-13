Se llevará a cabo el 4º encuentro Interministerial de Nivel Inicial

El cuarto Encuentro Interministerial de Nivel Inicial se llevará a cabo este jueves en la Facultad de Medicina, ubicada en el Campus Sargento Cabral 2001. El acto inaugural será a las 8:30 hs y contará con la presencia de los ministros de ambas carteras.

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, y el Ministerio de Educación, en el marco del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones.

La jornada está destinada a 320 docentes de toda la provincia vinculados a los espacios de Desarrollo Infantil.