CORRIENTES

Se llevará a cabo el 4º encuentro Interministerial de Nivel Inicial

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 09:29

El cuarto Encuentro Interministerial de Nivel Inicial se llevará a cabo este jueves en la Facultad de Medicina, ubicada en el Campus Sargento Cabral 2001. El acto inaugural será a las 8:30 hs y contará con la presencia de los ministros de ambas carteras.

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, y el Ministerio de Educación, en el marco del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones.

La jornada está destinada a 320 docentes de toda la provincia vinculados a los espacios de Desarrollo Infantil.

